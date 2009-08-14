Школярі Севастополя продовжують дивувати знанням української мови й літератури

У севастопольських школярів за результатами зовнішнього оцінювання показники з української мови й літератури, як і в попередні роки, вищі за середньоукраїнські, про це кореспондентові УНІАН повідомила заступник начальника управління освіти й науки Севастопольської міської державної адміністрації Жанна СЛЮСАР.

Вона уточнила, що Міністерство освіти й науки України цього року не проводило аналізу рейтингових регіональних показників зовнішнього незалежного оцінювання, але показники Севастополя порівняно із всеукраїнським рівнем вищі з двох параметрів: вищий відсоток абсолютно успішних результатів (це 7-12 балів) і нижчий відсоток непрохідних балів (1-4 бали).

За твердженням СЛЮСАР, два останні роки за результатами зовнішнього оцінювання з трьох основних предметів – української мови й літератури, математики й історії України – випускники шкіл міста Севастополя були в п`ятірці лідерів серед усіх регіонів України. У 2009 році ці ж предмети вибрали максимальну кількість одинадцятикласників, які проходили тестування.

За її словами, набагато успішніше, ніж у 2008 році, впоралися школярі міста з тестами з історії України: одинадцятикласники міста мають тут удвічі більше блискучих результатів (10-12 балів), ніж у середньому в Україні, і втричі менше незадовільних відповідей (1-3 бали). Як додала вона, дещо знижені порівняно з 2008 роком характеристики з математики – кількість успішних відповідей знизилася майже на чверть. Частка шкіл нового типу у формуванні кращих результатів становить 60%, повідомила заступник начальника управління.

СЛЮСАР також повідомила, що для участі в незалежному зовнішньому оцінюванні в Севастополі було зареєстровано 3598 осіб. З них 2534 – випускники загальноосвітніх шкіл, що становить 84% всіх учнів одинадцятих класів. Цього року явка учасників на тестування дуже коливалася залежно від предмету. При цьому відсоток участі одинадцятикласників становив 100%.