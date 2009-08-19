Анастасія Заворотнюк хоче запустити льодовий проект і в Севастополі

Актриса Анастасія Заворотнюк, яка разом із чоловіком-фігуристом запустила наприкінці червня проект «Ялта Ice», подумує над проведенням льодового шоу в Севастополі.

«Було б здорово реалізувати цей проект і в Севастополі, - відзначила Заворотнюк на зустрічі з головою міської державної адміністрації Сергієм Куніциним. - Це і розвиток спорту, і школа олімпійського резерву, у тому числі, для тих, хто робить перші кроки у фігурному катанні, і шоу «зірок», і соціальна програма».

Куніцин підтримав таку ідею, повідомила прес-служба адміністрації. «Ми домовилися про те, що реалізовуватимемо цей проект. Дійсно, а чому не в Севастополі? У нас є каток на «Мусоні», можливе будівництво льодового палацу, принаймні, такі переговори ми зараз ведемо з Федерацією хокею, а, можливо, до нас переїде ялтинський критий каток. Це цікаво. Це модно. Це імідж міста», - сказав журналістам голова адміністрації Севастополя після зустрічі з Заворотнюк.