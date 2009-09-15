Реском компартії підірвав «Ленін»

Вибух десять років тому в будівлі кримського республіканського комітету Комуністичної партії України влаштував Геннадій КОСИНОВ, відомий у кримінальному середовищі на прізвисько «Ленін», про це йдеться у поширеному сьогодні повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

Прес-служба нагадує, що вибух у будівлі рескому КПУ, яка знаходиться в центрі Сімферополя, пролунав у травні 1999 року. Частково було зруйновано приміщення рескому, а в сусідніх будинках вилетіли шибки.

«Вказівка на вибух у рескомі Компартії Криму була дана керівниками організованої злочинної організації «Башмаки» через те, що Леонід ГРАЧ (лідер комуністів Криму) на посаді голови Верховної Ради Криму підтримував діяльність кримської міліції по боротьбі з бандитизмом на півострові. Встановлений виконавець злочину - Геннадій КОСИНОВ, 1968 року народження», - зазначається у повідомленні.

За даними міліції, на даний час КОСИНОВ є громадянином Росії і проживає на території Московської області. «Згідно з діючою Конституцією Російської Федерації, заборонена видача осіб, які скоїли злочини, іншим країнам», - зазначили у прес-службі главку, додавши, що міліція готує матеріали про спрямування через Генпрокуратуру України справи про вибух у рескомі КПУ до прокуратури РФ для притягнення КОСИНОВА до кримінальної відповідальності.

ГРАЧ очолював кримський парламент з 1998 по 2002 рік.

Нинішній начальник міліції Криму Геннадій МОСКАЛЬ вже працював на цій посаді з 1997 по 2000 рік.