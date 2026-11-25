В Європейському Союзі відстоюють дві позиції, аби допомогти України добитися припинення війни – максимальна підтримка України з максимальним тиском на Росію, і європейська участь у переговорному процесі.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що наступний раунд переговорів з пошуку шляхів припинення російської війни проти України відбудеться за участь сильної європейської команди. Про це фон дер Ляєн заявила під час виступу на засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі.

"Ми повинні дати дипломатії найкращий шанс на успіх. В останні тижні ми побачили відновлену динаміку у мирних переговорах. Сильна європейська команда братиме участь у наступному раунді перемовин. Це важливо, бо безпека України має прямий вплив на нашу безпеку", - наголосила фон дер Ляєн.

У цьому зв’язку, вона запевнила, що Євросоюзу продовжить підтримувати Україну і відстоювати власні європейські інтереси.

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Як зауважила фон лер Ляєн, Євросоюз буде оцінювати прогрес на основі дій Росії, а не її слів.

"Як обговорювалося на зустрічі Коаліції охочих на минулому тижні, Росія повинна погодитися на зимове припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури і на перемир’я для забезпечення вільного експорту продовольства у Чорному морі", - заявила президентка Єврокомісії.

На її переконання, саме такі кроки мають бути важливими, аби засвідчити, чи ставиться Росія серйозно до переговорів.

Також вона нагадала, що народ України найбільше за всіх прагне, аби настав мир.

"Європа зробить усе можливе, аби допомогти їм добитися цього. Тому, наш підхід має два різні елементи. Перший – це максимальна підтримка для України у поєднанні з максимальним тиском на Росію. Другий – це повноцінна європейська участь у переговорах заради довготривалого миру", - підкреслила фон дер Ляєн.

За її словами, Євросоюз від початку війни надав Україні допомоги на понад 235 млрд євро. Фінансові потреби України на 2026 рік задоволені завдяки Євросоюзу, але Україна потребує більшої допомоги.

"Ми усі знаємо, що наступного року Україна стикнеться з фінансовим дефіцитом обсягом 70 млрд євро. З цієї причини, минулого тижня, ми виступили з новою пропозицією. Ми назвали її Інструментом скоординованої підтримки для України, через який буде надано 45 млрд євро у 2027 році", - підкреслила фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що Європа покриває дві третини фінансових потреб України – 20 млрд євро на бюджетну підтримку, і 25 млрд євро - на воєнні потреби. Ще одна третина фінансових потреб буде задоволена міжнародними партнерами – і Євросоюз співпрацюватиме з ними, аби усунути цю нестачу коштів.

"Важливо, що Україна повинна буде відшкодувати кошти лише тоді, коли Росія заплатить за шкоду, завдану її війною. Тож, Україна може йти на мирні переговори з найбільш сильною позицією", - наголосила фон дер Ляєн.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв УНІАН, попередні тристоронні переговори між Україною, США і РФ відбулися 10-11 листопада в Абу-Дабі. Європейці були присутні за лаштунками цих переговорів, і проводили окрему зустріч з українською переговорною командою і представниками США.

Дата наступної зустрічі з пошуку припинення війни Росії проти України точно не визначена.

За попередніми заявами, європейські країни на переговорах представлятимуть п’ять держав "Коаліції охочих" Е5 (Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Польща), а також представники керівних інституцій ЄС. Від держав Е5 на переговорах мають бути радники з питань національної безпеки. Інституції Європейського Союзу представлятимуть Бьорн Зайберт та Анна-Марія Бура.

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