Через загрозу атак безпілотників на ніч британські літаки ховають в ангари та укриття, а для авіації на відкритих майданчиках встановлять антидронові сітки.

Королівські повітряні сили Великої Британії на ніч переміщують військові літаки в ангари та укриття, побоюючись можливих атак безпілотників. Також британські військові планують встановити антидронові сітки навколо літаків, які залишаються на відкритих майданчиках, зокрема поблизу злітно-посадкових смуг. Про це повідомляють Reuters та Sky News.

Журналістам стало відомо про наміри встановити спеціальні сітки навколо військових літаків, які перебувають у місцях без достатнього захисту. Такі заходи мають зменшити ризик ураження авіації безпілотниками.

Ці дії свідчать про посилення заходів оборони Великої Британії на тлі зростання загроз на її території.

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Головнокомандувач Королівських повітряних сил Гарв Сміт наголосив на важливості відпрацювання розосередження літаків на випадок війни. Такий рівень маневровності був звичним для військової авіації за часів Холодної війни.

Розміщення літаків у різних місцях робить їх складнішою ціллю, ніж концентрація всієї авіації на кількох базах.

Сміт заявив, що британські Повітряні сили готуються до сценарію, за якого "на батьківщині немає безпечного притулку, ви ведете бойові дії з території Великої Британії, але мусите бути готовими до переміщення".

"Як військова служба ми довели, що за потреби можемо взяти те, що люди називали б "всі яйця в одному кошику", розподілити це по всій території Сполученого Королівства і продовжувати діяти", – сказав командувач.

Готовність британських Повітряних сил до можливого конфлікту на території країни перевіряли ще в березні під час двотижневих навчань із "захисту батьківщини". Водночас подробиць про перебіг навчань та потенційні вразливі місця, які могли виявити під час них, оприлюднили небагато.

Військова активність Британії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, три з чотирьох британських підводних човнів ядерного стримування перебувають у морі, причому принаймні один із них озброєний балістичними ракетами з ядерними боєголовками.

За словами експертів, інші два, ймовірно, проводять морські випробування та готуються до операцій. Видання вказало, що Королівський флот відмовився підтвердити їхні завдання, посилаючись на міркування безпеки.

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