Внаслідок обстрілу на об’єкті виникла пожежа.

Росія вчергове атакувала об’єкт НАК "Нафтогаз України". Цієї ночі ворожий безпілотник влучив по газовидобувній інфраструктурі у Полтавській області.

Як повідомила пресслужба компанії, внаслідок обстрілу виникла пожежа.

"Це не перша атака і, на жаль, не остання. Росія робить все можливе, щоб залишити українців без тепла взимку. Наслідки цього удару будуть оцінені щойно дозволить безпекова ситуація", – зазначив в. о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

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Зазначається, що наразі роботу об'єкта зупинено.

Удари Росіх по об'єктам "Нафтогазу" - останні новини

Російські загарбники систематично завдають ударів по нафтогазовим об'єктам. Так, 12 листопада Росія атакувала об'єкти НАК "Нафтогаз" у Чернігівській та Дніпропетровській областях.

18 листопада російські загарбники атакували об’єкт "Нафтогазу" на Полтавщині. Сергій Федоренко зазначав, що ворог практично щодня б’є по об’єктах видобутку та розподілу газу, від яких залежить тепло в домівках українців.

22 листопада російські війська завдали удару авіабомбою по дільниці газової служби на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки поранення дістав працівник "Нафтогазу", його госпіталізували. Ще двоє працівників отримали контузії.

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