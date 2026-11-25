Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,53 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 26 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,27 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 49,53 гривні за один євро, тобто гривня зросла також на 8 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,25/45,28 грн/дол., а до євро – 49,52/49,54 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 25 листопада зріс на 10 копійок і складав 45,72 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 45,06 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подорожчав на 8 копійок і становив 50,19 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 49,37 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 10 копійок і становив 45,70 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 20 копійок і складав 50,25 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 45,10 гривні, а євро - за курсом 49,25 гривні за одиницю іноземної валюти.

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