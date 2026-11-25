Для облаштування переправ необхідно укріпити під'їзди з обох берегів річки, однак навіть із цим уже виникають труднощі.

Облаштування понтонних переправ через Дніпро у Києві може ускладнитися через сильну течію та коливання рівня води. Вже виникають проблеми зі спорудженням насипів, які мають слугувати під'їздами до переправ, повідомила народна депутатка Оксана Савчук в ефірі "Новини.LIVE".

"Течія Дніпра - дуже непроста річ. Це річка, де рівень води буде опускатися, підніматися. Я просто боюся, що хвилями половину насипу може змити", - сказала нардепка.

За її словами, проблеми з облаштуванням насипів для під'їздів до майбутніх переправ виникають уже на початковому етапі робіт. Вона зазначила, що для облаштування насипних понтонних переправ необхідно спочатку підготувати основу з обох берегів річки, на яку можна буде встановити конструкції. Однак зробити такі під'їзди непросто. Савчук наголосила, що недостатньо просто висипати щебінь.

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"Будь-яка капітальна конструкція пов'язана з мостом - це дуже дорого. Тому, коли ми говоримо 1-2 мільярди, це не така велика сума", - зазначила Савчук.

За її словами, кошти для початку необхідних робіт у держбюджеті, резервному фонді та Міністерстві інфраструктури є, але ключовим фактором залишається можливість ухвалення швидких рішень.

Понтонні переправи через Дніпро в Києві - останні новини

24 листопада міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник повідомляв, що у столиці розпочали підготовчі роботи зі спорудження тимчасових мостових переправ через Дніпро, які мають стати альтернативою наявним мостам. За його словами, йдеться про швидкоспоруджувані повноцінні мостові переходи через річку, які матимуть по одній смузі руху в кожному напрямку.

Раніше заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко повідомляв, що понтонні мости - найшвидший варіант, який можна реалізувати та зробити альтернативою шістьом мостам Києва.

Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов розповідав, що понтонні переправи через Дніпро в Києві можуть становити серйозну небезпеку для автомобілістів у разі російських атак.

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