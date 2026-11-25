За словами Ушакова, з боку Росії ніхто не веде переговори з президентом України.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що участь Європи у мирних переговорах з Україною "не обговорюється". Однак він визнав, що Москва підтримує контакти з представниками деяких європейських країн, пишуть росЗМІ.

За словами помічника Володимира Путіна, у РФ є контакти з представниками Євросоюзу, але питання залучення їх до мирних переговорів щодо України не стоїть на порядку денному.

"Обговорюється можлива позиція європейців, з якою вони хотіли б увійти в переговори", - сказав Ушаков.

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Помічник Путіна також заявив, що з боку Росії з президентом України Володимиром Зеленським "ніхто не веде переговорів".

Крім того, Ушаков додав, що РФ не отримувала відмови від представників європейських країн щодо поїздки до Москви. За його словами, є різні публічні заяви від представників країн ЄС.

ЄС надішле сильну делегацію на новий раунд мирних переговорів

Раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що наступний раунд мирних переговорів щодо війни в Україні відбудеться за участю сильної європейської делегації.

Фон дер Ляєн зазначила, що Євросоюз продовжуватиме підтримувати Україну та відстоювати власні європейські інтереси. Вона підкреслила, що ЄС оцінюватиме прогрес на основі дій Росії, а не її слів.

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