До кінця року компанія Anagold планує видобути близько 1,3 тонни золота.

Турецька золота копальня Чьоплер відновила роботу у третьому кварталі, збільшивши внутрішню пропозицію золота на одному з найбільших у світі ринків цього металу. Про це з посиланням на оператора копальні Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AS повідомляє Bloomberg.

Розташована на сході Туреччини золоторудна копальня отримала тимчасову ліцензію на експлуатацію та відновила переробку накопиченої руди на установці автоклавного окиснення.

До кінця року Anagold планує видобути близько 1,3 тонни золота. До призупинення роботи річний обсяг видобутку становив приблизно 6,9 тонни, що дорівнювало близько п'ятій частині загального видобутку золота в Туреччині у 2023 році.

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Відновлення робіт відбулося після понад двох років невизначеності щодо долі об’єкта, що виникла після інциденту та подальшого виходу з проекту компанії SSR Mining, зареєстрованої в США. У червні вона продала свою 80-відсоткову частку місцевому конгломерату Cengiz Holding за 1,49 млрд доларів.

Зсув ґрунту, що стався у лютому 2024 року, забрав життя дев'ятьох працівників і викликав побоювання щодо забруднення ціанідами річки Євфрат, яка протікає через Туреччину, Сирію та Ірак. Міністерство охорони навколишнього середовища Туреччини тоді заявило, що результати аналізів не виявили ознак забруднення.

Минулого місяця відбулося чергове судове засідання у справі 43 осіб, яких звинувачують у "спричиненні смерті та травмуванні кількох людей через недбалість".

Туреччина є великим імпортером золота, а золоті злитки становлять понад 60% резервів її центрального банку. Уряд країни прагне збільшити щорічний внутрішній видобуток золота до 100 тонн.

Видобуток золота – інші новини

Раніше УНІАН писав, що у Південній Африці знаходиться гігантське геологічне утворення із золотими запасами на $500 млрд.

Басейн Вітватерсранд у Південній Африці є найбільшим відомим джерелом золота у світі. За даними геологічних досліджень і гірничодобувної галузі, від часу відкриття родовища у 1886 році тут видобули близько 40% усього золота, отриманого людством. Загальний обсяг видобутку становить понад 45 млн кг дорогоцінного металу.

Повідомлялося також, що в океанічних водах міститься колосальна кількість розчиненого золота. За оцінками науковців, його загальні запаси можуть сягати майже 20 млн тонн.

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