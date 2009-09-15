Курс долара в обмінниках

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,48 грн./дол., що на 0,4% дешевше порівняно з 14 вересня, продають – по 8,62 грн./дол., на 0,3% дешевше. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,25-8,56 грн./дол., з продажу – в межах 8,57-8,70 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках дещо знизився порівняно з 14 вересня і становить 12,35/12,64 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,14-12,50 грн./євро, з продажу – в межах 12,54-12,90 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 14 вересня, також дещо знизився і становив сьогодні 0,2633/0,2797 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,274 грн./рубль, з продажу – в межах 0,272-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,47 грн./дол., продажу – 8,62 грн./дол. Курс знизився на 0,3% відучора. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,25-8,52 грн./дол., з продажу – в межах 8,57-8,70 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва не змінився відучора і становить сьогодні 12,37/12,64 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,25-12,45 грн./євро, з продажу – в межах 12,54-12,90 грн./євро.

Курс купівлі/продажу наявного рубля в комбанках столиці, порівняно з 14 вересня, майже не змінився і становить в середньому 0,2604/0,2801 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,274 грн./рубль, з продажу – в межах 0,275-0,29 грн./рубль.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 15 вересня, становить: гривні до долара США – 7,9969, до євро – 11,644286, до російського рубля – 0,25912.