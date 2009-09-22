Медики хочуть знати, хто сяде до в’язниці за кримську заразу

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ ставитиме питання про відповідальність посадовців за ситуацію з масовими отруєннями дітей в Криму, що мало місце на початку вересня.

"Я готовий ставити на засіданні уряду питання про відповідальність тих посадовців, які мали, згідно зі своїми обов’язками, контролювати ситуацію. Не має значення про який рівень посадовця йде мова, - міський, районний, обласний чи центральний, - заходи повинні бути жорсткі: від звільнення до кримінальної відповідальності", - заявив КНЯЗЕВИЧ на розширеній нараді в МОЗ України, присвяченій підсумкам розслідування причин спалахів інфекцій в кримському місті Джанкой та інших регіонах.

Міністр додав, що аналогічні висновки має зробити у своєму напрямку Міністерство освіти та науки, уряд Криму, районні адміністрації.

"Всі повинні знати: хто відшкодує матеріальні збитки державі за подолання подібних спалахів, хто сяде до в’язниці", - зазначив КНЯЗЕВИЧ, слова якого цитує прес-служба Мінохоронздоров’я.