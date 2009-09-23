Москаль хоче, щоб влада, а не міліція воювала з стихійною торгівлею

Народний депутат України Геннадій МОСКАЛЬ вважає, що контроль за торгівлею з рук у невстановлених місцях та за порушеннями правил торгівлі на ринках має здійснювати СЕС та місцева влада, а не міліція.

Як йдеться у повідомленні, поширеному сьогодні міліцією Криму, яку очолює МОСКАЛЬ, він пропонує виключити із повноважень МВС статті Кодексу «Про адміністративні правопорушення» щодо торгівлі з рук у невстановлених місцях та порушення правил торгівлі на ринках.

Запропоновані зміни, вважає депутат, сприятимуть підвищенню відповідальності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, санітарно-епідеміологічного і ветерінарного контролю, у справах захисту прав споживача за станом порядку на підвідомчих територіях та вжиттю ними заходів з вирішення проблеми, яка існує. Це, на думку МОСКАЛЯ, «приведе до зняття соціальної напруги в суспільстві».

Як пояснює депутат, торгівлею з рук у невстановлених місцях займається, як правило, безробітні та пенсіонери, - при цьому органи влади та санітарного контролю «повністю самоусунулися» від боротьби з такою торгівлею і «пошуку шляхів вирішення проблеми: створення нових ринків, достатньої кількості пільгових торгівельних місць для соціально-незахищених верств населення».

Крім того, вважає МОСКАЛЬ, «органи виконавчої влади і місцевого самоврядування переклали вирішення питання боротьби з торгівлею з рук у невстановлених місцях повністю на міліцію, організовуваючи бойові операції з використанням спецпідрозділів міліції проти інвалидів, безробітних.

Це призводило «до відвертання значних сил міліції від виконання основних обов`язків по боротьбі зі злочинністю», заявив заступник глави МВС.

«Дії міліції з припинення стихійної торгівлі, як правило, призводили до протистояння з боку населення, дискредитації міліції в очах народу», - додав депутат.

Тому він внес проект змін, де пропонує виключити із повноважень міліції деяки статті кодексу про адмінправопорушення.