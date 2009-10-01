Мерія Сімферополя скаржиться на міліцію

Мерія Сімферополя заявляє, що проти міської ради і її виконавчих органів розгорнена кампанія з дискредитації їх діяльності.

Як йдеться у зверненні членів виконкому, керівників підрозділів апарату міськради і її виконавчих органів до жителів Сімферополя, замовники, організатори і учасники кампанії, «не утруднюючи себе відсутністю судових рішень, звинувачують керівництво міста у злочинах» і «залякують працівників звільненням у разі приходу до влади».

На думку чиновників, з цією метою активно використовуються засоби масової інформації, реклама, масові заходи, ряд громадських організацій, а також блокування «входів у будівлю виконкому міськради».

«Новий імпульс одержали популістські заяви про нелегітимність Сімферопольського міського голови», - додали в мерії, підкресливши, що Геннадій БАБЕНКО законно обіймає свою посаду. «Дуже шкода, що питання про легітимність головного посадовця територіальної громади міста часто звучить у виступах керівника кримської міліції МОСКАЛЯ, який як народний депутат України вже ініціював його (розгляд питання) у Верховній Раді України і не одержав підтримки», - йдеться у зверненні до сімферопольців.

У мерії розцінюють як порушення конституційних прав громадян заяви міліції автономії і її керівника «про викриття зловживань серед посадовців місцевого самоврядування міста, зокрема в частині встановлення «незаконної грошової винагороди». «Подібні твердження повинні мати правові підстави», - підкреслили в мерії.

Чиновники сподіваються, що дії органів внутрішніх справ, «які фактично привели до ситуації, коли робота деяких виконавчих органів ради якщо не заблокована, то вкрай утруднена», одержать правову оцінку. «Подібне (утруднення роботи) стало наслідком проведення обшуків, вилучення жорстких дисків комп`ютерів, вилучення документів і матеріалів, що не припиняється. Мають місце випадки, коли запитуються копії актів, оригінали яких вже вилучені», - сказано у зверненні до городян.

«Упевнені в тому, що права, свободи людини і громадянина, які повною мірою поширюються і на посадовців місцевого самоврядування міста, будуть захищені, як і в тому, що у встановленому законодавством України порядку буде дана оцінка неправомірним діям тих органів влади і посадовців, які сьогодні перевищують свої повноваження», - зазначають у мерії.

Чиновники сподіваються, що «більшість сімферопольців об`єктивно оцінюють ситуацію в місті і те, що відбувається».