Тимошенко хоче узаконити «благодійні внески» у школах

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пропонує удосконалити механізми самостійного розпорядження фінансовими ресурсами для установ середньої освіти.

«Я дуже хотіла би, щоб ви стали фінансово самостійними, щоб ми пройшли той шлях, коли школа буде мати нормальне право господарювати – щоб у школи був розрахунковий рахунок, щоб школа мала вакансію бухгалтера, який би міг ставити підписи», – сказала ТИМОШЕНКО сьогодні на зустрічі з директорами шкіл.

За її словами, уряд планував уже з 1 жовтня запровадити систему самостійного розпорядження коштами для шкіл. «Це – непросте завдання. Коли ми прийняли постанову, то вся країна повстала і сказала, що ми до цього не готові. Потрібно цю постанову доробляти, виписувати абсолютно інші механізми», – пояснила ТИМОШЕНКО, додавши, що школи отримають право самостійного розпорядження коштами з 1 січня.

Водночас, прем’єр не виключає, що такий механізм має запроваджуватися на добровільній основі. «Я вважаю, що не можна відмовитися від того, щоб школа була господарюючим суб’єктом, щоб вона була фінансово самостійною, щоб вона могла брати хоча б благодійні внески», – сказала ТИМОШЕНКО.

Прем’єр запропонувала директорському корпусу долучитися до розробки такого механізму.