Мінімальну зарплату підвищено на 20 гривень

В Україні з 1 жовтня мінімальна заробітна плата збільшується на 20 грн. – із 630 до 650 грн. Це передбачено статтею 55 Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

Кабінет міністрів України встановив мінімальний рівень заробітної плати з 1 січня 2009 року в розмірі 605 грн., із 1 квітня – 625 грн., із 1 липня – 630 грн., із 1 жовтня – 650 грн., із 1 грудня 2009 року – 669 грн.

З 1 жовтня розмір мінімальної пенсії для непрацюючих пенсіонерів збільшується на 14,2 грн. – до 572,4 грн., говориться в повідомленні прес-служби Міністерства праці та соціальної політики України.

Підвищення пенсії передбачене постановою уряду від 11 березня «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян».