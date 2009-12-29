20 іноземців-порушників виявили кримські прикордонники за добу

Більш як 20 іноземців, які порушили правила перебування в Україні, виявлено за минулу добу в пунктах пропуску Азово-Чорноморського регіонального управління прикордонслужби, повідомила прес-служба відомства.

Так, під час оформлення рейсу «Сімферополь – Ташкент» була затримана 44-річна громадянка Узбекистану, яка дев`ять років незаконно проживала в Україні.

Восьми громадянам Узбекистану за порушення правил перебування в державі прикордонники заборонили в`їзд до України строком від одного до п`яти років. Накладено штрафів на суму близько 12,7 тис. грн.