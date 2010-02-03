Керівники ПТУ підробили папери, щоб пустити наліво 100 тис. грн.
11:05, 03 лютого 2010Крым
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Справа пішла до суду
Прокуратура Бахчисарайського району Криму направила до суду кримінальну справу за звинуваченням керівництва профтехучилища, що переплатило за опалювання 100 тисяч гривень бюджетних коштів, в зловживанні службовим положенням і посадовому підлогу.
"Посадові особи учбового закладу підробили акти виконаних робіт про надання послуг з теплопостачання, внаслідок чого постачальникові було безпідставно перераховано 100 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні прес-служби кримської прокуратури.
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