Керівники ПТУ підробили папери, щоб пустити наліво 100 тис. грн.

Прокуратура Бахчисарайського району Криму направила до суду кримінальну справу за звинуваченням керівництва профтехучилища, що переплатило за опалювання 100 тисяч гривень бюджетних коштів, в зловживанні службовим положенням і посадовому підлогу.

"Посадові особи учбового закладу підробили акти виконаних робіт про надання послуг з теплопостачання, внаслідок чого постачальникові було безпідставно перераховано 100 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні прес-служби кримської прокуратури.