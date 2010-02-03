На вулиці Партії регіонів свято: Москаль «втік з Криму»

У Партії регіонів вважають торжеством демократії усунення Геннадія МОСКАЛЯ з посади начальника кримської міліції.

«Епоха брехні закінчується, повертається шана до демократії, законів, норм Конституції. Навіть Геннадій МОСКАЛЬ - вірний слуга ЛУЦЕНКА і ТИМОШЕНКО - нарешті залишив посаду, яку незаконно обіймав, і втік з Криму», - говориться в заяві заступника голови Партії регіонів Василя ДЖАРТИ.

«Він (МОСКАЛЬ) так і не зміг довести жодне зі своїх голослівних звинувачень на адресу Партії регіонів», - додав ДЖАРТИ, якого цитує прес-служба кримської організації ПР.

«У Криму МОСКАЛЯ надовго запам`ятають - як чемпіона по безсоромній брехні», - сказав представник Партії регіонів.

19 серпня 2009 року Кабінет міністрів призначив МОСКАЛЯ заступником міністра внутрішніх справ України - начальником міліції Криму.

МОСКАЛЬ суміщав роботу міліції з роботою у Верховній Раді України (він - депутат з фракції «Наша Україна - Народна самооборона»), при цьому стверджував, що в силовому відомстві трудиться на громадських засадах і зарплату не одержує.

2 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного суду з проханням перевірити конституційність розпорядження Кабінету міністрів про призначення депутата МОСКАЛЯ на посаді в міліції.

Крім того, ЮЩЕНКО указом від 1 лютого зупинив розпорядження Кабміну про призначення МОСКАЛЯ. При цьому йдеться про розпорядження уряду 16 грудня 2009 року.

У грудні 2009 року екс-керівник управління МВС Криму Анатолій МОГИЛЬОВ, який нині очолює кримський штаб кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА, заявив, що МОСКАЛЬ звільнений з посади начальника кримської міліції, проте продовжує працювати.

Пізніше перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВІЧ заявив, що МОСКАЛЬ звільнився з міліції «на півдня», щоб показати: для припинення його повноважень як депутата немає юридичних підстав, а після того, як суд закрив справу, «через декілька годин» відновився на роботі.

Тимчасове виконання обов`язків начальника кримської міліції покладене на Євгенія БІДАШКО, який посідає посаду першого заступника керівника главку МВС в автономії - начальника Управління боротьби з організованою злочинністю.