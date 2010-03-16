Хуліган ранив з пістолета диспетчера каси автовокзалу

Міліція Гурзуфа розшукує чоловіка, який з хуліганських мотивів ранив з пневматичного пістолета працівника каси автовокзалу.

"Невідомий чоловік вистрілив в диспетчера, який знаходився на робочому місці, після чого втік", - мовиться в поширеному у вівторок повідомленні прес-служби ялтинської міліції.

24-річного потерпілого шпиталізовано з пораненням голови.

Особа хулігана та його місцезнаходження встановлюються.

Інцидент стався минулого тижня.