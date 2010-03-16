Хуліган ранив з пістолета диспетчера каси автовокзалу

12:03, 16 березня 2010
Крым
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Гурзуфська міліція в пошуку

Міліція Гурзуфа розшукує чоловіка, який з хуліганських мотивів ранив з пневматичного пістолета працівника каси автовокзалу. 

"Невідомий чоловік вистрілив в диспетчера, який знаходився на робочому місці, після чого втік", - мовиться в поширеному у вівторок повідомленні прес-служби ялтинської міліції. 

24-річного потерпілого шпиталізовано з пораненням голови.  

Особа хулігана та його місцезнаходження встановлюються.

Інцидент стався минулого тижня.

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