Хуліган ранив з пістолета диспетчера каси автовокзалу
12:03, 16 березня 2010Крым
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Гурзуфська міліція в пошуку
Міліція Гурзуфа розшукує чоловіка, який з хуліганських мотивів ранив з пневматичного пістолета працівника каси автовокзалу.
"Невідомий чоловік вистрілив в диспетчера, який знаходився на робочому місці, після чого втік", - мовиться в поширеному у вівторок повідомленні прес-служби ялтинської міліції.
24-річного потерпілого шпиталізовано з пораненням голови.
Особа хулігана та його місцезнаходження встановлюються.
Інцидент стався минулого тижня.
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