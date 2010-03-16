Прем`єр Криму сподівається, що його відставка піде на користь регіону

Зміна керівника Ради міністрів Криму піде на користь регіону, сподівається голова кримського уряду Віктор ПЛАКІДА, який написав заяву про звільнення з посади.

«(Моє рішення піти у відставку) буде на користь нашій державі й Криму. Сподіваюся, це буде не кроком назад, а кроком вперед», - сказав ПЛАКІДА журналістам у Сімферополі.

Він заявив, що рішення написати заяву про звільнення з посади керівника кримського уряду продиктоване «вищестоячими органами», і назвав таку ситуацію нормальною і характерною для «всіх політичних партій всіх країн».

ПЛАКІДА сказав, що поки не знає, чим займатиметься після відставки, і має намір розглянути пропозиції про роботу.

17 березня депутати кримського парламенту планують розглянути заяви про відставку Анатолія ГРИЦЕНКА і Віктора ПЛАКІДИ з посад спікера і прем`єра автономії.

Як очікується, в середу новим керівником парламенту автономії буде обрано Володимира КОНСТАНТИНОВА, який виконує обов`язки лідера кримської організації Партії регіонів.

На пост голови кримського уряду, ймовірно, висунуть Василя ДЖАРТИ, який зараз є заступником голови Партії регіонів, депутатом парламенту України і займається Кримом за лінією ПР.