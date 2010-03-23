Туриста зняли зі скелі в Криму

10:13, 23 березня 2010
Крым
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А на плато витягнули авто

Рятувальники зняли туриста з Луганської області зі скелі поблизу курортного селища Форос в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС. 

Повідомлення про чоловіка надійшло до бійців ввечері в понеділок. 

Українця спустили зі скелі за допомогою альпіністського спорядження. 

Тим часом, в районі плато Карабі-яйла МНСники звільнили зі снігового полону автомобіль.

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