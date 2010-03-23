Туриста зняли зі скелі в Криму

Рятувальники зняли туриста з Луганської області зі скелі поблизу курортного селища Форос в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Повідомлення про чоловіка надійшло до бійців ввечері в понеділок.

Українця спустили зі скелі за допомогою альпіністського спорядження.

Тим часом, в районі плато Карабі-яйла МНСники звільнили зі снігового полону автомобіль.