Референдум щодо ЧФ не потрібен - прем`єр

Необхідності у проведенні в Україні референдуму з питання розміщення Чорноморського флоту Росії у Криму немає, заявив український прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, передає УНІАН.

«Жодної необхідності після сьогоднішнього голосування у Верховній Раді у проведенні референдуму немає», - сказав АЗАРОВ після ратифікації українсько-російського договору і ухвалення державного бюджету на 2010 рік.

Прем`єр заявив: відповідно до соцдосліджень, 60% громадян України підтримують рішення про продовження терміну перебування ЧФ РФ.

«Йому немає альтернативи. Ратифікація - це зниження ціни на газ, а зниження ціни на газ - це бюджет, бюджет реалістичний», - сказав АЗАРОВ.

Кабінет міністрів задоволений результатами голосування у Раді.

«Ми, уряд, глибоко задоволені тим фактом, що Верховна Рада більшістю голосів, а в будь-якій цивілізованій демократичній країні саме більшістю голосів визначають політику держави, і ніякі яйця, ніякі демарші, ніякі мордобої, ніякі блокади не повинні, по ідеї, перешкодити демократичній більшості ухвалювати рішення на користь більшості народу», - заявив прем`єр.