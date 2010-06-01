Людина Куніцина звільняється з поста глави комісії з приватизації

Сергій КАЗАЧЕНКО звільняється з посади голови контрольної комісії Верховної ради Криму з питань приватизації, повідомив спікер Володимир КОНСТАНТИНОВ на засіданні президії парламенту автономії.

За його словами, КАЗАЧЕНКО написав заяву про звільнення. КОНСТАНТИНОВ не пояснив причину такого рішення.

Питання про звільнення КАЗАЧЕНКО з посади включено до порядку денного пленарного засідання Верховної ради Криму, яке планується на 16-18 червня.

КАЗАЧЕНКО є депутатом з фракції «Крим» виборчого «Блоку Куніцина». Очолив комісію Верховної ради Криму з питань приватизації наприкінці вересня 2009 року.