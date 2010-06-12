У річці в Криму загинула дитина
12:55, 12 червня 2010Крым
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Підліток грався без нагляду дорослих
Дванадцятирічна дитина впала в річку Мала Карасівка в центральному Криму і загинула, вдарившись головою, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Нещасний випадок стався 11 червня.
«Підліток, який без нагляду дорослих грався з хлопцями на дамбі, посковзнувся, впав у річку і вдарився лівою скроневою. Причина смерті встановлюється», - сказано в повідомленні.
На місце події виїжджали співробітники МНС і міліції.
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