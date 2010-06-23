430 га посівів ячменю пошкоджено в Криму через зливи, які пройшли у вівторок, 22 червня, повідомила прес-служба міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.

На землях приватного сільськогосподарського підприємства „Віра” у селі Зернове Красногвардійського району сталося вилягання озимого ячменю на площі близько 300 га і ярового - на площі близько 130 га.

Комісія райдержадміністрації уточнює збитки.