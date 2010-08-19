Синоптик прогнозує відокремлення Криму від України

11:39, 19 серпня 2010
Крым
0 0

Теоретично може стати островом

Півострів Крим незабаром може відокремитися від материкової України і перетворитися на острів, заявив керівник гідрометцентру Микола Кульбіда.

«Прогнози кліматологів говорять про вірогідність зростання рівня моря за рахунок танення льодовиків на 50 і більше сантиметрів. При такому підвищенні озеро Сиваш може стати морською протокою, а Крим - островом», - заявив синоптик, пише газета «Сегодня».    

Це підтверджують і деякі кримські вчені. На східному узбережжі півострова цього літа спостерігачі зафіксували підйом рівня моря на 30-40 см, але поки не поспішають оприлюднити цю інформацію.

Газета також зазначає, що наприкінці цього тижня в найважливішій академічній установі Криму - Карадагській науковій станції ім. В’яземського - відбудеться закрита нарада за участю академіка Бориса Патона. На порядку денному - підйом рівня моря.

У той же час президент Кримської академії наук Віктор Тарасенко зазначив, що нічого аномального не відбувається: «Приводів для паніки немає. Процеси, про які говорить Кульбіда, не відбуваються миттєво. Теоретично Крим може стати островом, але цей процес за найсприятливішого розвитку розтягнеться на сотні тисяч років».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter