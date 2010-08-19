Синоптик прогнозує відокремлення Криму від України

Півострів Крим незабаром може відокремитися від материкової України і перетворитися на острів, заявив керівник гідрометцентру Микола Кульбіда.

«Прогнози кліматологів говорять про вірогідність зростання рівня моря за рахунок танення льодовиків на 50 і більше сантиметрів. При такому підвищенні озеро Сиваш може стати морською протокою, а Крим - островом», - заявив синоптик, пише газета «Сегодня».

Це підтверджують і деякі кримські вчені. На східному узбережжі півострова цього літа спостерігачі зафіксували підйом рівня моря на 30-40 см, але поки не поспішають оприлюднити цю інформацію.

Газета також зазначає, що наприкінці цього тижня в найважливішій академічній установі Криму - Карадагській науковій станції ім. В’яземського - відбудеться закрита нарада за участю академіка Бориса Патона. На порядку денному - підйом рівня моря.

У той же час президент Кримської академії наук Віктор Тарасенко зазначив, що нічого аномального не відбувається: «Приводів для паніки немає. Процеси, про які говорить Кульбіда, не відбуваються миттєво. Теоретично Крим може стати островом, але цей процес за найсприятливішого розвитку розтягнеться на сотні тисяч років».