Єврокомісар Фюле виступить на конференції YES в Ялті

Європейський комісар Штефан ФЮЛЕ, який відповідає за розширення ЄС та Європейську політику сусідства, 1 жовтня виступить із вступною промовою на 7-ій щорічній конференції ”Ялтинська європейська стратегія” (YES), повідомило представництво Європейського Союзу в Україні.

”Ми підтримуємо процес реформ в Україні та підкреслюємо свою готовніcть завершити роботу щодо Угоди про асоціацію. Ми вважаємо, що це надає Україні перспективу наближення до Європейського Союзу на основі відносин, що спираються на спільні цінності та схоже бачення світу, в якому ми живемо”, - сказав ФЮЛЕ напередодні візиту.

Комісар зустрінеться в Україні із президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, головою парламенту Володимиром ЛИТВИНОМ, міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ, головою Ради міністрів Криму Василем ДЖАРТИ та представниками кримськотатарського меджлісу.