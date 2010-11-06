Фракція Партії регіонів у міськраді Севастополя оновиться на 2/3

Фракція Партії регіонів в новому, 6-му скликанні міської ради Севастополя оновиться у порівнянні з минулою каденцією приблизно на дві третини, повідомив голова міськради Юрій ДОЙНИКОВ.

Керівник представницького органу влади міста додав, що приблизно така ж ситуація в районах міста Севастополя. «Там можна говорити про 60-відсоткове оновлення. Каденція 5-го скликання дуже змінилася. Але, я думаю, нічого поганого в тому, що вона така, немає», - зауважив ДОЙНИКОВ.

Голова міськради підтвердив сказані раніше головою міської держадміністрації, лідером місцевих «регіоналів» Валерієм САРАТОВИМ слова про те, що депутати від Партії регіонів, «Народної партії» і «Сильної України» мають намір створити коаліцію більшості в міськраді, і що попередні відповідні домовленості вже досягнуті. Він також заявив, що ця коаліція більшості буде «відкрита для всіх конструктивних сил».

Разом з тим, він висловив надію, що опозиція в міськраді не стане «вставляти палиці в колеса» більшості міськради. «Вчора наші опоненти на виборах заявили, що утворюватимуть ОГО-об’єднану міську опозицію. Якщо така опозиція буде утворена, моє головне їй побажання: критикуйте, підказуйте, відстоюйте свою позицію, але не заважайте працювати», - підкреслив ДОЙНИКОВ.

Нагадаємо, до міськради Севастополя пройшли 8 партій: Партія регіонів отримала 46 мандатів, «Руський блок» - 9, Компартія - 8, «Сильна Україна» - 4, Народна партія - 3, ПСПУ - 3, Партія честі - 2, Партія пенсіонерів - 1 мандат.