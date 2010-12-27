Українець прийшов із Владивостока до Севастополя

Відомий мандрівник з Дніпропетровська, доцент київського університету туризму, економіки і права Сергій ГОРДІЄНКО, який відправився у 2003 році в кругосвітню експедицію наодинці із Севастополя, сьогодні повернувся в місто-герой, подолавши зворотний шлях із Владивостока.

ГОРДІЄНКО повідомив, що таким чином він завершив другий етап своєї подорожі «Солотрансглобаль». З Владивостока до Севастополя він вийшов у 2008 році. За час походу, присвяченого «людям, які відкривали вікно в майбутнє», подолав 24 тис. кілометрів.

Відповідаючи на запитання журналістів, що було найскладнішим за цей період, ГОРДІЄНКО згадав напад ведмедя (кігті переможеного ведмедя, які він зберігає як талісман, продемонстрував журналістам), як провалювався під лід, двічі мало не потонув, напад людей - близько 14 випадків.

«Я, напевно, побив рекорд перебування у мінусових температурах: мінус 51 градусів два з половиною тижні, але я не просто відсиджувався, я рухався», - додав мандрівник.

16 тисяч кілометрів він пройшов зі своїм собакою, чорним лабрадором на ім’я Пеленг-Румб. Проте чотириногого друга довелося відправити додому, до Дніпропетровська, оскільки той сильно постраждав після зустрічі з вовками.

У 2012 році ГОРДІЄНКО має намір продовжити подорож, буде третя і четверта частини.

«Третя частина програми полягатиме в тому, що я здійсню каботажне плавання на судні класу «морський каяк» від Севастополя і вздовж узбережжя Північної Африки, потім вздовж узбережжя всієї Європи, потім - Дніпро і знову повернення до Севастополя», - сказав він.

Завершальним етапом буде старт із міста Севастополь до Північного полюса.