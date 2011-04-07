Янукович за перегляд договірної бази щодо перебування ЧФ РФ у Криму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за активізацію діалогу з Російською Федерацією щодо вдосконалення договірно-правової бази, що регулює питання тимчасового перебування Чорноморського флоту РФ у Криму, йдеться у щорічному посланні глави держави до Верховної Ради, текст якого оприлюднено на його сайті.

За словами президента, це необхідно для конструктивного вирішення наявних проблемних питань на основі взаємної вигоди та дотримання інтересів України у безпековій сфері.

«Доцільно провести ревізію проблемних питань, пов’язаних із перебуванням ЧФ РФ в Україні, вжити заходів для вдосконалення відповідної договірно-правової бази, розширити участь російської сторони у соціально-економічному розвитку Севастополя та інших місць дислокації ЧФ РФ», - наголосив президент.

Він заявив, що у 2010 році в українсько-російських відносинах відбулися суттєві позитивні зрушення. «Насамперед, вдалося зняти напруження, характерне для попередніх років, і розпочати конструктивний діалог із вирішення проблемних питань двосторонніх відносин», - наголосив ЯНУКОВИЧ.

У цьому контексті дуже важливими він називає харківські угоди, укладені у квітні 2010 року, якими продовжено термін базування підрозділів ЧФ РФ у Криму и до 2042 року і відповідно зменшено ціну на природний газ для України упродовж наступних 10 років (на 100 дол. США за контрактної ціни газу понад 330 дол./1 тис. м, або ж на 30 %, якщо ціна буде нижчою за 330 дол. США).