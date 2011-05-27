Ялта хоче ввести "сухий закон" вночі

Ялтинська влада має намір заборонити реалізацію міцних спиртних напоїв у магазинах і торгових точках після 22.00, повідомила прес-служба мерії.

«Від жителів, особливо спальних районів, надходить багато скарг на те, що в цілодобових торгових точках і без того нетверезі громадяни вночі купують міцні напої, розпивають їх прямо біля будинків і не дають спокійно спати людям», - заявив мер Ялти Олексій БОЯРЧУК на засіданні виконавчого комітету.

Виконком запропонував відділу торгівлі і сфери послуг підготувати на найближчу сесію проект рішення про офіційну нічну заборону на торгівлю спиртним в Ялті, за винятком кав’ярень і ресторанів.