Україна домовляється з Бразилією про розробку шельфу Чорного моря

Бразилія і Україна розпочали попередні переговори щодо співпраці в розробці чорноморського шельфу, повідомив в інтерв`ю РІА "Новости" міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, який перебуває з візитом в Мексиці.

"Поки переговори йдуть між компаніями "Нафтогаз Україна" і бразильською Petrobras про визначення основних параметрів такої співпраці і районів можливої роботи на цьому шельфі", - сказав ГРИЩЕНКО.

Минулої п`ятниці міністр, який перебував з офіційним візітом у Бразилії, повідомив на своїй сторінці в Twitter, що бразильська компанія "має унікальні технології глибоководного видобутку нафти і зацікавлена у взаємодії на Чорноморському шельфі". Крім того, Бразилія, за його словами, готова співпрацювати з Україною в сфері поновлюваних джерел енергії та біопалива.

Глава МЗС України підкреслив, що на першому етапі почали роботу експерти, які повинні "підготувати ґрунт для укладання відповідного контракту і угоди".

"Поки конкретних термінів підписання угоди немає", - додав міністр.