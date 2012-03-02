Послушник вкрав золото з монастиря в Севастополі (фото)

Співробітники міліції затримали чоловіка без постійного місця проживання, послушника храму, який вкрав золоті прикраси з монастиря преподобного Паїсія Величковського в Севастополі. Парафіяни жертвували коштовності храму, зцілившись від безпліддя, повідомила прес-служба севастопольського управління МВС.

Прикраси на 40 тисяч гривень були викрадені з чоловічого монастиря, розташованого в селі Морозівка Балаклавського району. У храмі зберігаються святині: більше 700 частинок мощів угодників. «Зловмисник зламав двері, розбив засклену нішу, розташовану біля ікони Пресвятої Богородиці, і вкрав коштовності», - йдеться в прес-релізі.

Після крадіжки бродяга зник з Севастополя. Спочатку поїхав до Сімферополя, а потім відправився в Херсон, Одесу, Вінницю.

Оперативники отримали інформацію, що 36-річний чоловік збирається відправитись на автобусі в Дніпропетровськ до своєї дівчини. Його затримали в рейсовому автобусі під Миколаєвом, знайшли частину викрадених золотих прикрас і квитанції про здачу коштовностей в ломбарди.

Проти чоловіка порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 КК України - крадіжка.

Фото міліції Севастополя