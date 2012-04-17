Кримчанин складував патрони і порох у собачій будці

Більше тисячі патронів різного калібру і маркування, порох і складові частини зброї зберігав 40-річний житель Євпаторії в будці у собаки, повідомляє прес-служба міліції Криму.

Заборонені предмети, за словами чоловіка, він знайшов закопаними в городі і вирішив переховати. «Щоб упевнитися, що в землі більше немає подібних «схованок», співробітникам міліції з використанням металошукача довелося буквально «перекопати» всю ділянку», - повідомили в міліції.

За даним фактом вирішується питання про порушення кримінальної справи та обрання підозрюваному запобіжного заходу. За незаконне зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин чоловікові може загрожувати позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

