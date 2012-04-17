П'яний севастополець мало не потонув, впавши з пірсу

23-річний житель Севастополя, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, невдало стрибнув з пірсу в море, забив голову і ледь не потонув, повідомляє прес-служба управління МНС міста.

Інцидент стався на міському пляжі Парку Перемоги. Юнак отримав струс мозку і закриту черепно-мозкову травму через це почав тонути. На допомогу потопаючому прийшов черговий матрос-рятувальник, який витягнув його на берег і відкачав.

«Потерпілого відвезли на кареті швидкої допомоги в першу міську лікарню. Як пізніше з'ясувалося, молодий плавець знаходився в стані алкогольного сп'яніння», - повідомили в прес-службі.

