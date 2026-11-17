За словами Аксьонова, наразі рух транспорту призупинено.

По Кримському мосту відбувається повторна атака, рух транспорту призупинено, повідомив в Telegram окупаційний "голова" Криму Сергій Аксьонов.

"Противник знову атакував Кримський міст. Наразі рух транспорту призупинено", - йдеться в повідомленні Аксьонова.

Він закликав жителів та гостей Крима відмовитися від поїздок в напрямку моста та враховувати обмеження при плануванні маршруту.

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Telegram-канал "Крымский ветер" повідомляв про численні вибухи в районі мосту та роботу ППО.

За словами очевидців, було влучання в арку Кримського моста, у деяких мешканців від сили вибухів повилітали вікна.

Дякі моніторингові канали пишуть, що сталося щонайменше 15 влучань по Кримському мосту.

Кримський міст: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що супутникові знімки Кримського мосту після атаки свідчать про те, що, ймовірно, конструкція пошкоджена в трьох місцях. Зокрема, на кадрах помітні сліди обгорання та пошкодження, зокрема й на арці автомобільної частини мосту. Водночас, лише на основі цих зображень важко оцінити масштаб пошкоджень. Прогнозувалося, що повторні удари по арці можуть мати серйозні наслідки, бо вона – частина тримальної конструкції, а критичне пошкодження може призвести до обвалу прольоту.

Також ми писали, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков визнав, що в результаті атаки постраждала конструкція Кримського мосту, і зараз фахівці з'ясовують, наскільки сильно. При цьому, за його словами, після "атаки Збройних сил України" на мосту оцінюють "незначні пошкодження". Пєсков похвалився, що "засоби ППО продовжують працювати досить ефективно". Водночас, він визнав, що " жодна система у світі не може на 100% захистити різні об’єкти на тлі таких масштабних ударів".

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