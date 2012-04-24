Найбільший в Криму музей Чорнобиля відкриється в річницю катастрофи

Музей ”Зірка Полин”, де буде представлена найбільша в Криму експозиція, що розповідає про аварію на ЧАЕС, відкриється в Євпаторії в 26-у річницю трагедії - 26 квітня, повідомила прес-служба мерії.

”Серед експонатів - копії архівних документів, які раніше були засекречені, оригінали фотографій радіологічної розвідки, виконаних у перші дні аварії, особисті речі ліквідаторів - дозиметри, респіраторні маски, накопичувачі радіоактивного випромінювання, індивідуальні перепустки на в`їзд у зону відчуження, особисті фотографії”, - йдеться в прес-релізі.

Одним із експонатів музею стане об`ємна панорама довжиною сім метрів.

”Це інформаційно-ознайомлювальне панно з насиченим візуально-оглядовим рядом. На ньому представлена безліч ілюстрацій і матеріалів - від будівництва атомної станції й устрою реактора до хронології наслідків вибуху”, - розповіли в прес-службі.

У приміщенні встановлено великий плазмовий екран, на якому демонструватимуть документи, фотографії й фільми чорнобильської тематики, а також фільм майстра пісочної анімації Ксенії Симонової ”Вічні сльози”.

Музей розташовано в сквері пам`яті Героїв Чорнобиля.