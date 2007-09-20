МВС не допустить порушень «ні до виборів, ні в день виборів, ні після виборів»

Сімферополь. 20 вересня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО, котрий зараз як кандидат у народні депутати від СПУ знаходиться в передвиборній відпустці, заявляє, що міліція не допустить порушень законодавства під час проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЦУШКО заявив сьогодні журналістам у Сімферополі, коментуючи інформацію про те, що ряд сил мають намір зірвати вибори на південному сході країни і в Криму.

«Міліція жорстко діятиме, згідно із законом, жорстко вимагати дотримання законів від усіх», - підкреслив В.ЦУШКО.

При цьому він додав: «Я знаю так - я у відпустці, Міністерство внутрішніх справ настроєне не допустити ніяких порушень ні до виборів, ні в день виборів, ні після виборів». «Буде міністерство діяти жорстко, згідно із законом, щоб дотримувалися права громадян», - ще раз підкреслив В.ЦУШКО.

Коментуючи інформацію про те, що можливі фальсифікації з використанням 3,5 млн. українців - так званих «заробітчан», В.ЦУШКО заявив: «Пан ОНІЩУК - головний юрист партії «Наша Україна» - сьогодні сказав, що вони опротестовуватимуть, що ці люди повинні голосувати. Ви чудово пам`ятаєте, як готувалася фальсифікація в 2004 році на закордонних дільницях. Пам`ятаєте, тоді звинувачували в усьому «кучмізм». А чому сьогодні партія «Наша Україна» хоче повторити такі подвиги?».

Тому, на думку В.ЦУШКО, якщо «виїхала людина, не реєструвалася в консульстві – не може вона голосувати». «Так написано в законі. І таких людей виявилося понад 3,5 млн., вони не тільки в Західній Україні, вони і в Луганській області - в різних областях. Ми чудово знаємо, що в нас є так звані ”заробітчанм”, які повиїжджали, - сказав В.Цушко. - Тому я не вважаю, що це якесь порушення. А Міністерство внутрішніх справ (згідно із законом про вибори Міністерству внутрішніх справ доручено складання списків, тому що паспортні столи у нас), ясна річ, з`ясувало, що і як».