У Криму на виборах працюватимуть декілька «гарячих ліній» для виборців

Сімферополь. 29 вересня. УНІАН. Кримчани можуть поскаржитись на порушення під час проведення дострокових парламентських виборів за телефонами міліції і Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків кримської міліції, Головне управління МВС України в АРК просить громадян негайно сповіщати про факти порушення, пов`язані з виборчим процесом, за телефоном довіри: 8-0652-25-50-00. «На всі повідомлення буде негайно відреаговано», - запевняють в МВС.

«Гаряча лінія» для виборців є в кримському Представництві глави держави. Вона працює сьогодні, 29 вересня, і працюватиме завтра, 30 вересня – в день виборів. Телефони «гарячої лінії», за якими можуть звертатися виборці: 8-0652-55-01-32 і 55-01-14.