Крим висловив співчуття у зв`язку з трагедією в Дніпропетровську

Сімферополь. 15 жовтня. УНІАН. Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО і керівник Ради міністрів автономії Віктор ПЛАКІДА надіслали телеграму співчуття керівництву Дніпропетровської області у зв`язку з трагедією, що сталася в Дніпропетровську і спричинила численні людські жертви.

Як повідомила УНІАН прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА, в телеграмі, зокрема, йдеться: ”Кримчани щиро розділяють горе і біль дніпропетровців. Ми сумуємо за загиблими разом з вами”.

”Від імені Верховної Ради і Ради міністрів АРК прийміть глибокі співчуття, слова співчуття і підтримки рідним і близьким загиблих і потерпілим”, - наголошується в телеграмі, направленій в.о. голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віктору БОНДАРЮ і голові Дніпропетровської облради Юрію ВІЛКУЛУ.