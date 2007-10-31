Рятувальники шукають катер з людиною

Київ. 31 жовтня. УНІАН. Біля Керчі (Крим) морські рятувальники МНС ведуть пошук потонулого катера з людиною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у районі міста Керч, у Павловській бухті Керченської протоки, 8 рятувальників Морського координаційного аварійно-рятувального центру МНС здійснюють пошук місцевого жителя (1981 року народження).

27 жовтня він перекинувся на катері типу «Амур» у воду та зник.