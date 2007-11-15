Кримські німці відроджують свята

Сімферополь. 15 листопада. УНІАН. Сьогодні, 15 листопада, в Криму відкривається Фестиваль німецької культури.

Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, мета його проведення - сприяння відродженню національної культури, популяризація історії німців Криму, знайомство з сучасними досягненнями кримчан німецької національності.

«Кримські німці відроджують храмові і сімейні свята, згадують пісні, танці, обряди, вивчають фольклор», - відзначають організатори.

Цього року в рамках фестивалю планується проведення виставки «Німці Криму», презентація туристичного маршруту колишньою німецькою колонією Кроненталь, гала-концерт за участю німецьких творчих колективів з різних регіонів півострова.

Фестиваль організований Республіканським товариством німців Криму «Відергебурт» за підтримки Державного комітету України у справах міжнаціональних відносин і релігії і кримського Рескомнац.

Фестиваль німецької культури завершиться 18 листопада.

Довідка УНІАН. Поштовхом для масового переселення жителів країн Західної Європи до Російської імперії став маніфест Катерини II від 22 липня 1763 року. Масовий приплив переселенців до Криму і заснування на півострові німецьких поселень (колоній) розпочалося з 1804 року після указу російського імператора Олександра I.

У 1941 році впродовж декількох днів з Криму було депортовано понад 60 тисяч німців і членів їхніх родин.

З 1991 року в автономії ведеться робота з облаштування репатріантів.

Зараз у Криму, за даними влади, проживає близько 2,5 тисячі німців. З метою відродження німецької культури створено різні національно-культурні об`єднання.