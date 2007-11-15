Буревієм пошкоджено понад 3 тис. дахів

Сімферополь. 15 листопада. УНІАН. У Криму штормовим вітром пошкоджено або розкрито більш як три тисячі покрівель будівель і споруд, серед яких є й об`єкти соціальної сфери.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними прес-служба Головного управління МНС України в Автономії, зокрема, в Нижньогірському районі в даний час відмінено заняття практично у всіх школах і дошкільних установах.

Підлягає відновленню близько 1000 дахів житлових будівель. Залишаються знеструмленими 36 населених пунктів повністю і 23 населені пункти частково.

У даний час без зв`язку 95 населених пунктів (4658 абонентів).

У Криму тривають аварійно-відновні роботи з ліквідації наслідків урагану 10-11 листопада. Також у даний час продовжуються роботи з відновлення електропостачання населених пунктів, розпилювання повалених дерев тощо.