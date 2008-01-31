Кримські митники затримали купу китайських краваток з ”Італії”

У Євпаторійському морському торговому порту затримали велику партію вантажу - на борту турецького судна знаходилося більше 70 тонн товару. Серед них були турецькі шкарпетки з етикетками житомирської фабрики, китайські краватки з «Італії», а також светра і футболки.

Як повідомляє прес-служба Кримської регіональної митниці, вантаж прямував на адресу дніпропетровської фірми.

При проведенні митного огляду було встановлено, що асортимент товару не відповідає вказаному в товаросупровідних документах, поданих для митного контролю. Складений протокол про порушення митних правил по статті 352 Митні кодекси України (переміщення товару через митний кордон України із захованням від митного контролю).

Товар затриманий до рішення суду. По даному факту митниця проводить перевірку.