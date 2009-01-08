На Закарпатті гине унікальний Невицький замок

Нічий – означає приречений на загибель. Унікальний Невицький замок XIII-го століття, під Ужгородом, потребує негайної реставрації.

У Центральній Європі таких об’єктів майже не збереглося і міжнародні фонди готові фінансувати проект його порятунку. Але замку юридично не існує. За радянських часів його назвали руїною, а тому фортеці немає на балансових паперах ані міста, ані області, а значить і угоди укладати ні з ким. Держава за останні роки на реставрацію середньовічного палацу не виділила ані копійки. Розвалитися йому не дають фанати-науковці, волонтери та закохані у романтику туристи.

На Закарпатті через безгосподарність гине унікальний Невицький замок. Фортеця не перебуває на жодному балансі - ані села, ані району, ані області. Через це на її порятунок неможливо залучити гроші. Міжнародні фонди готові фінансувати реставрацію, та не мають з ким укладати угоду.

Олександр Дзембас, керівник громадського об’єднання «Невицький замок»: "Хотіли навіть допомогти і виділити певні кошти під реалізацію проекту і консервацію об’єкту "Невицький замок". Але не могли цього зробити, адже пам’ятка практично була безхозною".

Замок розташований на території села Невицьке. Його голова виправдовується: за радянських часів фортецю називали руїною. Тому жодних документів пам’ятка 13-го століття не має. А процедура надання їй юридичного статусу досить складна.

Олександр Чундак, голова села Невицьке: "Ми його визнаємо безгосподарним, даємо оголошення в газету, рік витримуємо. Через рік через суд визнає власністю невицької громади цей замок. Тоді можна буде щось уже розмовляти про якісь інвестиції".

Обласні чиновники стверджують: споруда визнана пам’яткою національного значення. Замок взяла під охорону держава, але грошей на реставрацію уряд не дає.

Томаш Сопко, головний спеціаліст управління культури з питань охорони культурної спадщини Закарпатської облдержадміністрації: "Є така Державна програма охорони об’єктів культурної спадщини, нам за останні роки не виділялося жодної копійки".

Невицький замок славиться автентичною архітектурою. Із середніх віків фортецю жодного разу не перебудовували. У Центральній Європі такі об’єкти можна перерахувати на пальцях руки. Місцеві історики воліли б у стінах замку відтворити справжнє середньовіччя, на що треба не менше півтора мільйона гривень фінансування. Поки ж власними силами рятують стіни палацу від руйнування.

"Факти", ICTV