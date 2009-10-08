«Мертвий Півень» жиє і є - бачиш?!

Легендарний львіський рок-гурт «Мертвий Півень» продовжує святкувати свій 20-річний ювілей. На кілька днів музиканти завітали до Києва, де виступили в рамках «Антонич-фесту» а також влаштували «Майстер-клас» у столичному арт-клубі «44». Наразі ж - у розпалі робота над записом нового студійного альбому «півнів» - «Радіо Афродіта» (за назвою підпільної радіостанції УПА, яка діяла в 1943-1945 роках).

Очікується, що це буде збірка осучаснених переспівів українських хітів початку–середини ХХ-століття. За словами музикантів, чекати на новий альбом можна вже наприкінці листопада.

Ще одна цікава новина про «Мертвого Півня». Пісня «Поцілунок» з їхнього альбому «Шабадабада» увійшла до сандтреку американської кінострічки «Холодні Душі» (Cold Souls) режисерки Софі Бартез (Sophie Barthes).

Тож, як бачимо, спокійно почивати на лаврах «півні» не збираються. Ну і Галилуя!

Майстер клас у «44»

Фото - Тетяни Давиденко