У PinchukArtCentre відкриється виставка 20 номінантів премії Пінчука

У суботу 31 жовтня о 12:00 в PinchukArtCentre відкриється виставка 20 номінантів на отримання Премії PinchukArtCentre (PinchukArtCentre Prize). На експозиції буде представлено понад 110 робіт таких художників та колективів, як Мирослав Вайда, Артем Волокітін, Андрій Галашин, Гамлет Зіньківський, Микита Кадан, Жанна Кадирова, Майя Колеснік, Володимир Кузнєцов, Лада Наконечна, Оксана Проценко, Олексій Сай, Олексій Салманов, Олеся Хоменко, Олексій Хорошко, Іван Чубуков, Маша Шубіна та групи BLUEMOLOKO, Шапка, SOSka, SYN. Виставка триватиме до 20 грудня.

Виставка учасників шорт-листу розміститься на 4 та 5 поверхах PinchukArtCentre та представить як роботи, відібрані в ході конкурсу, так і нові, створені спеціально для виставки. Куратор виставки – Олександр Соловйов.

Володарі Головної та двох Спеціальних премій крім грошової нагороди, в розмірі 100 тисяч гривень та 25 тисяч гривень відповідно, отримають можливість пройти стажування протягом місяця у майстернях всесвітньовідомих митців: Андреаса Серрано (Andreas Serrano ) у Нью-Йорку, Олафура Еліассона (Olafur Eliasson) в Берліні, Ентоні Гормлі (Antony Gormley) в Лондоні.

Лауреати Премії будуть названі Міжнародним Журі, до складу якого увійшли арт-директор Fondazione Sandretto Re Rebaudengo Франческо Бонамі (Francesco Bonami) (Турин), художник Сергій Братков (Serhiy Bratkov) (Москва), директор Neue Nationalgalerie Удо Кіттелман (Udo Kittelmann) (Берлін), художник Борис Михайлов (Boris Mikhailov) (Берлін), куратор Tate Modern Джессіка Морган (Jessica Morgan) (Лондон).

Переможець у номінації «Приз громадськості» буде визначений голосуванням відвідувачів виставкового проекту Премії, яке проходитиме з 29 жовтня по 29 листопада 2009 року.

Нагороджувати лауреатів Премії PinchukArtCentre буде британський художник

Деміен Хьорст, який спеціально для цього 4 грудня приїде до Києва.

Паралельно з виставкою 20 номінантів на отримання Премії PinchukArtCentre (PinchukArtCentre Prize) проходитиме виставка «Рудий ліс», де буде показано понад 40 творів живопису, фоторобіт та відеоінсталяцій семи знакових українських митців покоління 90-х вибраних з колекції PinchukArtCentre: Сергія Браткова, Олександра Гнилицького, Олександра Ройтбурда, Арсена Савадова і Георгія Сенченко, Василя Цаголова, Іллі Чічкана. Представлені роботи були створені в період з 1988 по 2006 роки.

У рамках відкриття виставки, в суботу 31 жовтня та в неділю 1 листопада 2009 року відбудуться публічні зустрічі молодих українських художників з відвідувачами PinchukArtCentre. Зустрічі пройдуть на 6-му поверсі арт-центру в залі «video lounge».