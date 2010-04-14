Уряд оголосив 2010 рік Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни

Кабінет міністрів України затвердив план загальнодержавних заходів щодо проведення Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ, відповідне розпорядження уряд ухвалив сьогодні на засіданні.

Згідно з урядовим рішенням, впродовж 2010 року центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації зобов’язані забезпечити безумовне виконання законів з питань соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни з урахуванням положень Закону України "Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати".

Уряд зобов’язав профільні міністерства і відомства забезпечити належне фінансування лікування ветеранів війни у санаторіях, заходи щодо проведення відповідними громадськими організаціями Року ветеранів та виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни відповідно до розмірів, встановлених Кабінетом міністрів.

Крім того, передбачається підвищення мінімальних розмірів пенсій після прийняття Закону "Про Державний бюджет України на 2010 рік", збільшення розмірів підвищень до пенсій ветеранам Великої Вітчизняної війни відповідно до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" у зв’язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збільшення розмірів мінімальних пенсійних виплат інвалідам Великої вітчизняної війни та учасникам бойових дій.

Уряд рекомендував органам місцевої влади під час підготовки бюджету передбачити кошти на фінансову підтримку громадських організацій ветеранів, а також видатки на фінансування регіональних програм соціального захисту ветеранів. Також передбачене першочергове забезпечення автомобілями та житлом інвалідів війни I групи, які тривалий час перебувають на обліку для їхнього отримання.

План також передбачає проведення заходів щодо виявлення, впорядкування і збереження місць поховання загиблих під час Великої Вітчизняної війни, а також щодо запобігання актів вандалізму та руйнування військових поховань, пам’ятників часів Великої Вітчизняної війни.

Уряд доручив організувати роботу із забезпечення висвітлення державними ЗМІ заходів у рамках Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Крім того, у військових частинах та навчальних закладах будуть організовані заходи, присвячені подіям цього часу, з метою донесення до молоді об’єктивної інформації про війну, виховання почуття патріотизму та поваги до ветеранів. Також проводитимуться культурно-мистецькі заходи, присвячені Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.