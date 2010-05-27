На Хрещатику відбудуться заходи до Дня захисту дітей

5 червня у Києві на Хрещатику відбудуться заходи, присвячені Дню захисту дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав відповідне розпорядження.

Даним документом затверджений план проведення загальноміських заходів, присвячених Дню захисту дітей, зокрема, 5 червня на Хрещатику (від вул. Б.Хмельницького до Майдану Незалежності) з 13.00 до 14.00 відбудеться дитяча святкова карнавальна хода за участю історичних персонажів, музичних, театральних і танцювальних колективів, представників сучасних видів спорту тощо, а з 11.00 до 15.00 працюватиме інформаційно-консультативне містечко районних соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Цього ж дня з 14.00 до 17.30 на Майдані Незалежності відбудеться презентація клубів образотворчої і технічної творчості «Містечко майстрів», а також презентація інформаційно-виставкового стенду «Євро-2012 очима дітей».

Також протягом дня на Хрещатику працюватимуть дитячі розважально-ігрові майданчики, проходитиме соціальна гра «Захист прав дитини – майбутнє України!» і нон-стоп концерт дитячих талантів.

Святкові заходи з нагоди Дня захисту дітей триватимуть 5 червня до 22.00.